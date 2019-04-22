Крымск и Темрюк стали городами воинской доблести

Сессия ЗСК началась с того, что депутаты проголосовали за присвоение Темрюку и Крымску почетного звания «Город воинской доблести». Проект внес на рассмотрение комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

«Не только жители Темрюка и Крымска, но и все мы, жители края, гордимся славной историей этих городов. Каждый из нас помнит, какую огромную цену пришлось заплатить за победу. Здесь наш народ проявил чудеса мужества и героизма. И звание "Города воинской доблести" — наш знак признательности героям», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Отмечается, что такое звание учредили впервые в Краснодарском крае и вообще в стране.