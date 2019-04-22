Крымск и Темрюк стали городами воинской доблести

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 22 апреля на очередной 22-й сессии проголосовали за присвоение Темрюку и Крымску званий «Город воинской доблести»

Сессия ЗСК началась с того, что депутаты проголосовали за присвоение Темрюку и Крымску почетного звания «Город воинской доблести». Проект внес на рассмотрение комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

«Не только жители Темрюка и Крымска, но и все мы, жители края, гордимся славной историей этих городов. Каждый из нас помнит, какую огромную цену пришлось заплатить за победу. Здесь наш народ проявил чудеса мужества и героизма. И звание "Города воинской доблести" — наш знак признательности героям», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Отмечается, что такое звание учредили впервые в Краснодарском крае и вообще в стране.

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Во время Великой Отечественной войны в Крымске и Темрюке шли ожесточенные бои. Армия добивала немецко-фашистских захватчиков, а солдаты прорывались сквозь укрепления немецкой «Голубой линии» и поставили завершающую точку в битве за Кавказ.

Все депутаты единогласно поддержали постановление. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, о планах присвоения звания Крымску и Темрюку стало известно в начале апреля.

Великая Отечественная война ЗСК Крымский район Награды Темрюкский район
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