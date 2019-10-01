В Краснодаре мужчина зарезал пенсионерку и ее дочь
В частном доме в Краснодаре 30 сентября нашли тела 70-летней пенсионерки и ее дочери
По данным следствия, ночью 42-летний приезжий выпивал вместе с пожилой женщиной и ее дочерью у них дома на улице Тенистой на хуторе Ленина. В какой-то момент у него с 70-летней пенсионеркой произошел конфликт, во время которого он не менее четырех раз ударил ее ножом в голову и шею. На крики матери на кухню забежала 47-летняя женщина, которую мужчина также не менее пяти раз ударил ножом в те же места. Пострадавшие умерли на месте от полученных травм, а злоумышленник скрылся.
Вечером того же дня тела женщин нашли их знакомые, которые пришли к ним домой. Они вызвали полицию. Во время оперативно-разыскных действий 1 октября удалось задержать подозреваемого в преступлении. Он во всем признался. Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц).
Сейчас с подозреваемым работает следователь. Он намерен просить суд о заключении мужчины под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, 23 сентября в Краснодаре произошло еще одно убийство пенсионерки. В доме на улице Ставропольской ночью девушка во время ссоры убила свою бабушку. Кроме того, в июне суд вынес приговор 77-летней жительнице Красноармейского района, которая убила двух родственников и незаконно хранила огнестрельное оружие. В ноябре 2018 года в Ростове 71-летняя пенсионерка убила своего мужа, невестку и внука.
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