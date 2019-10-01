В Краснодаре мужчина зарезал пенсионерку и ее дочь

По данным следствия, ночью 42-летний приезжий выпивал вместе с пожилой женщиной и ее дочерью у них дома на улице Тенистой на хуторе Ленина. В какой-то момент у него с 70-летней пенсионеркой произошел конфликт, во время которого он не менее четырех раз ударил ее ножом в голову и шею. На крики матери на кухню забежала 47-летняя женщина, которую мужчина также не менее пяти раз ударил ножом в те же места. Пострадавшие умерли на месте от полученных травм, а злоумышленник скрылся.

Вечером того же дня тела женщин нашли их знакомые, которые пришли к ним домой. Они вызвали полицию. Во время оперативно-разыскных действий 1 октября удалось задержать подозреваемого в преступлении. Он во всем признался. Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц).

Сейчас с подозреваемым работает следователь. Он намерен просить суд о заключении мужчины под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.