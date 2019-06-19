Пенсионерку из Красноармейского района посадили на 11 лет за убийство двух родственников и хранение оружия

Краснодарский край

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Суд в июне вынес приговор 77-летней жительнице Красноармейского района, которая убила двух человек и незаконно хранила огнестрельное оружие

С 1990 по 2000 год женщина жила в Москве. Там она купила у неизвестных людей пистолет Токарева и патроны к нему. После этого она привезла оружие в Красноармейский район и незаконно хранила его у себя дома, сообщили 19 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В апреле 2018 года, находясь в этом же доме, пенсионерка поссорилась со своими дальними родственниками — 22-летней девушкой и ее 60-летним отцом. Во время конфликта она взяла пистолет и выстрелила в голову родственнице. После этого женщина вышла в прихожую и выстрелила из пистолета в грудь и голову отцу девушки. Дочь и отец погибли на месте.

Пенсионерку признали виновной по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов) и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Ростове 71-летняя пенсионерка убила своего мужа, невестку и внука.

Красноармейский район Оружие смерть Суд Убийство
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