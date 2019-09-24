В Краснодаре девушка зарезала свою бабушку

Следствие установило, что 30-летняя местная жительница жила в одном из домов на улице Ставропольской с мамой и 87-летней бабушкой. Ночью 23 сентября, когда матери не было дома, пожилая женщина поссорилась с внучкой, после чего стала оскорблять ее. Тогда девушка не менее одного раза ударила пенсионерку ножом в грудь и руками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Девушка попыталась скрыть следы преступления, но у нее не получилось. Когда мать вернулась домой, дочь рассказала ей о случившемся, после чего на место вызвали полицию и скорую помощь.

Девушку задержали и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в отношении обвиняемой проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.