В Краснодаре девушка зарезала свою бабушку

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ставропольской ночью 23 сентября девушка убила свою бабушку

Следствие установило, что 30-летняя местная жительница жила в одном из домов на улице Ставропольской с мамой и 87-летней бабушкой. Ночью 23 сентября, когда матери не было дома, пожилая женщина поссорилась с внучкой, после чего стала оскорблять ее. Тогда девушка не менее одного раза ударила пенсионерку ножом в грудь и руками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Девушка попыталась скрыть следы преступления, но у нее не получилось. Когда мать вернулась домой, дочь рассказала ей о случившемся, после чего на место вызвали полицию и скорую помощь.

Девушку задержали и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в отношении обвиняемой проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в июне суд вынес приговор 77-летней жительнице Красноармейского района, которая убила двух родственников и незаконно хранила огнестрельное оружие. В ноябре 2018 года в Ростове 71-летняя пенсионерка убила своего мужа, невестку и внука.

Краснодар Следственный комитет смерть Убийство

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