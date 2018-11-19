В Ростове пенсионерка убила своего мужа, невестку и внука

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 71-летнюю женщину подозревают в убийстве трех человек

По данным следствия, 17 ноября на улице Портовой в квартире нашли тела 81-летнего мужчины, 36-летней женщины и восьмилетнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержали 71-летнюю местную жительницу. Следователи установили, что задержанная и погибшие являлись родственниками и жили в одной квартире. Убийство произошло из-за неприязненных отношений на бытовой почве.

Уголовное дело возбудили по п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается. Сейчас в суд направили ходатайство о заключении злоумышленницы под стражу, сообщила 19 ноября пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным 161.ru, 71-летняя женщина зарубила топором своего супруга, бывшую невестку и внука. По предварительным данным, причиной конфликта стала жилплощадь. Пенсионерка, ее муж и сын с невесткой несколько лет назад купили в ипотеку квартиру. Деньги банку платили пополам. Позже брак молодых распался, и сын пожилой женщины ушел из дома. Его бывшая жена, восьмилетний сын и родители остались жить в одной квартире. Между свекровью и невесткой были постоянные ссоры из-за недвижимости и денег. Одна из них закончилась трагедией. После убийства родственников пенсионерка пыталась покончить с собой, но ее спасли. 

Ростов-на-Дону Убийство
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