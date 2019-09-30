Актеру Павлу Устинову изменили приговор и дали один год условно

Мосгорсуд 30 сентября отменил 3,5 лет колонии и дал один год условно актеру Павлу Устинову по делу о насилии над росгвардейцами

После того, как дело Устинова вызвало общественный резонанс, Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Мосгорсуд постановил отпустить актера, после чего его адвокат Анатолий Кучерена подал новую апелляцию на приговор.

Генпрокуратура требовала для Устинова шесть лет колонии, 16 сентября Тверской суд приговорил его к 3,5 годам заключения.

Устинова задержали на московской акции протеста за независимые выборы 3 августа. Позже один из росгвардейцев обвинил актера в вывихе плеча во время задержания. Устинов отрицал участие в митинге и свою вину в причинении травмы. На видео задержания не было заметно, чтобы он оказывал сопротивление росгвардейцам, однако суд отказался приобщать его к делу.

На заседании 30 сентября Мосгорсуд рассмотрел видео задержания актера. Пострадавший росгвардеец в суде объяснил, что он и другие сотрудники ведомства заметили, как Устинов в толпе выкрикивал лозунги, а потому решили целенаправленно идти к нему. Сам он, однако, не слышал эти выкрикивания, но в «в его группе слышали», передает РБК.

Сотрудник Росгвардии попросил назначить Устинову условный срок, ссылаясь на его возраст (ему 24 года — прим. редакции). Прокурор отметил, что вина Устинова все еще существует и нет никаких оснований не верить потерпевшему, после чего попросил назначить 3,5 года условного заключения.

Защита Устинова в свою очередь настаивала на отсутствии доказательств у обвинения и на том, что сотрудники Росгвардии вели себя необоснованно агрессивно. Адвокат Дмитрий Чешков попросил признать прошлый приговор незаконным.

В результате судья Алексей Криворучко изменил реальный приговор на один год условного заключения. При этом суд все еще считает Устинова виновным в применении насилия над представителем власти. Устинов намерен обжаловать приговор, пишет «Медуза».

Павел Устинов — один фигурантов так называемого «Московского дела», связанного с московскими протестами за независимые выборы. Все его участники изначально получили уголовные сроки за то, что, например, опустили шлем росгвардейца или распылили в него перцовый баллончик. Накануне, 29 сентября, в Москве прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов дела. По данным «Белого счетчика», на акции присутствовали 25 тыс. человек, по данным МВД — 20 тыс. человек.

В сентябре, после общественной волны солидарности Павлу Устинову, Юга.ру поговорили с краснодарскими артистами об этой ситуации. Многие из них посчитали приговор актера несправедливым.