Актеру Павлу Устинову изменили приговор и дали один год условно
Мосгорсуд 30 сентября отменил 3,5 лет колонии и дал один год условно актеру Павлу Устинову по делу о насилии над росгвардейцами
Устинова задержали на московской акции протеста за независимые выборы 3 августа. Позже один из росгвардейцев обвинил актера в вывихе плеча во время задержания. Устинов отрицал участие в митинге и свою вину в причинении травмы. На видео задержания не было заметно, чтобы он оказывал сопротивление росгвардейцам, однако суд отказался приобщать его к делу.
Генпрокуратура требовала для Устинова шесть лет колонии, 16 сентября Тверской суд приговорил его к 3,5 годам заключения.
После того, как дело Устинова вызвало общественный резонанс, Генпрокуратура попросила изменить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Мосгорсуд постановил отпустить актера, после чего его адвокат Анатолий Кучерена подал новую апелляцию на приговор.
На заседании 30 сентября Мосгорсуд рассмотрел видео задержания актера. Пострадавший росгвардеец в суде объяснил, что он и другие сотрудники ведомства заметили, как Устинов в толпе выкрикивал лозунги, а потому решили целенаправленно идти к нему. Сам он, однако, не слышал эти выкрикивания, но в «в его группе слышали», передает РБК.
Сотрудник Росгвардии попросил назначить Устинову условный срок, ссылаясь на его возраст (ему 24 года — прим. редакции). Прокурор отметил, что вина Устинова все еще существует и нет никаких оснований не верить потерпевшему, после чего попросил назначить 3,5 года условного заключения.
Защита Устинова в свою очередь настаивала на отсутствии доказательств у обвинения и на том, что сотрудники Росгвардии вели себя необоснованно агрессивно. Адвокат Дмитрий Чешков попросил признать прошлый приговор незаконным.
В результате судья Алексей Криворучко изменил реальный приговор на один год условного заключения. При этом суд все еще считает Устинова виновным в применении насилия над представителем власти. Устинов намерен обжаловать приговор, пишет «Медуза».
Павел Устинов — один фигурантов так называемого «Московского дела», связанного с московскими протестами за независимые выборы. Все его участники изначально получили уголовные сроки за то, что, например, опустили шлем росгвардейца или распылили в него перцовый баллончик. Накануне, 29 сентября, в Москве прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов дела. По данным «Белого счетчика», на акции присутствовали 25 тыс. человек, по данным МВД — 20 тыс. человек.
В сентябре, после общественной волны солидарности Павлу Устинову, Юга.ру поговорили с краснодарскими артистами об этой ситуации. Многие из них посчитали приговор актера несправедливым.
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