«Мы в опасности, все до одного». Краснодарские актеры и режиссеры о деле Павла Устинова

После московских акций солидарности в поддержку задержанного по «московскому делу» актера Павла Устинова Юга.ру пообщались с краснодарскими театральными артистами и режиссерами об этой ситуации и правосудии в России.

Что вообще происходит? 16 сентября 24-летнего Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Дело в том, что 3 августа Павла задержали в Москве за участие в несогласованной акции протеста против несправедливости на выборах в Мосгордуму (сам Павел отрицает это и говорит, что просто стоял и ожидал друга). Момент захвата Устинова четырьмя росгвардейцами попал на видео — судя по кадрам, он не совершал насильственных действий, однако потерпевший настаивает на противоположном.



Многие артисты — Сергей Безруков, Константин Райкин, Максим Галкин, Сергей Лазарев и другие, а позже сообщества преподавателей, священников, литераторов, сотрудников сферы информационных технологий, врачей публично поддержали Павла и потребовали его отпустить. После этого мы решили узнать мнение артистов из Краснодара и понять, насколько они согласны с цеховой солидарностью.

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Михаил Хмыз, актер Одного театра: — Все очень просто: такого быть не должно. Я несколько раз посмотрел это видео с задержанием Павла, и там очевидно, что ничего не было. Человек просто стоял, ждал другого человека, и его просто задержали. И мне непонятно, по каким причинам вообще хотят посадить. Это хорошо, что актеры и режиссеры из Москвы сплотились и делают репосты, совершают пикеты. Что мы можем сделать здесь, в Краснодаре? Я думаю, тоже репосты — надо освещать эту информацию, чтобы она не прошла мимо. Я просто хочу идти по улице и считать, что при встрече с полицейским останусь в безопасности, а не то, что мне в портфель подбросят какой-нибудь кокаин и посадят, как это было с Иваном Голуновым. Но его отстояли — так что, надеюсь, и Павла отстоим. Правосудие в России не работает. Точнее, оно работает, но не так, как мне бы хотелось.

Андрей Трегубов, краснодарский актер, шоумен и журналист: — Эта проблема задевает всех. Не только Павла и меня. Таких, как Павел, в тюрьмах сейчас сотни... Не хочешь проблем — сиди и не высовывайся. Вопрос в другом: если он знал, что там беспорядки (а это было видно невооруженным глазом), зачем нужно было устраивать встречу с другом в этом месте? А с другой стороны — почему свободный человек в свободной стране не может назначать встречи там, где хочет? Короче, вопросов больше, чем ответов, как всегда... Судя по инстаграму Павла, политикой он совсем не интересовался. Да и актерством тоже. Закончил курсы и два года пытался наладить свой бизнес. Но то, что именно актеры вступились за него, это круто! Публичные люди смогли привлечь внимание к этой истории. Очень здорово Галкин сказал о резистентности в профессии. Если ты работаешь в силовой структуре, то вывих плеча — это всего лишь издержки твоей профессии! И здоровому мужику подавать в суд на такую мелочь с его стороны — глупо.

Арсений Фогелев, один из основателей Одного театра, актер и режиссер: — Ситуация обидная, но я не обладаю компетенцией обсуждать решение суда. Но насколько могу сам судить по тем видео, что смотрел, — оно кажется странным. По крайней мере неплохо то, что существует резонанс — может, через Павла Устинова он поддержит и других задержанных фигурантов. В конце концов, были же тоже известные дела «Седьмой студии», Голунова... И опять же, сотрудники полиции должны понимать, что, если они бросаются на человека, может быть ответная реакция. Я за неделю до этого случая был в Москве и, выходит, так же мог быть задержан. Суды могут ошибаться, такое бывает, но для этого и существует апелляция. Я надеюсь на их человечность и разум.

18 сентября в Москве прошел ряд одиночных пикетов, а актер Александр Паль запустил петицию за освобождение Устинова. На момент публикации материала ее подписали более 137 тыс. человек. В тот же день стало известно, что в суд подали апелляцию на приговор Устинову. 19 сентября Генпрокуратура попросила заменить арест актера на подписку о невыезде.

Алексей Суханов, актер Молодежного театра: — Ну вообще, появилось новое обстоятельство в деле [на момент беседы — Юга.ру] — подали апелляцию. Меня это радует. Я не могу заменить суд, так как не понимаю до конца всех обстоятельств и не читал дело Устинова, но я хорошо понимаю эмоцию, которая сейчас происходит вокруг, и в целом с ней согласен. Пикеты, петиции, призывы в соцсетях — это хорошо, но это всего лишь голос общества и его неравнодушие, а нужны конкретные действия каждого из нас. Например, каждый человек должен изучить закон. Если я не могу брать власть и ответственность за свою жизнь и не знаю законов — то, конечно, мною будет легко манипулировать.

Елизар Хавцев, актер Одного театра: — Здесь нечего комментировать, все очевидно, если ссылаться на видеозаписи. Это абсурд и несправедливость. Такая ужасная ситуация может произойти абсолютно с любым человеком, вне зависимости от его политических или иных взглядов: можно просто стоять на улице и говорить по телефону с другом, а спустя мгновение на тебя нападают, избивают и уводят, а после выдвигают обвинения. Никто от этого не застрахован. Такой инцидент может произойти со мной, с моими друзьями, родственниками, коллегами. Нельзя себя обманывать или утешать, что это дело может тебя не касаться, потому что это касается каждого.

Константин Демидов, главный режиссер Краснодарского театра драмы:

Богдан Галась, актер Одного театра: — Это настолько кажется абсурдным, что даже создается впечатление, что все сделано специально, подстроено. Но эта мысль сразу же становится ложной, поскольку многие люди стоят там с плакатами, и это была, очевидно, их личная инициатива. То есть люди делают это от души, ничего не было запланировано. Конечно же, это страшно: на тебя навалились, кто-то упал неудачно на руку, а виноват ты. Это все очень сомнительно, да и непонятно зачем, как и в случае с Голуновым. Как будто испорченный телефон: кто-то кому-то сказал «надо задержать вот его», те пошли и задержали. Хорошее выступление у Дудя было на премии GQ, когда он сказал: «Давайте не будем бояться говорить». Вот люди и говорят. Если мучиться, что-нибудь обязательно получится. Я думаю, что его обязательно выпустят, а потом снимут «шишку» очередную — может, для этого все и делается. Но вообще тенденция сохраняется, правосудие сильно не изменилось за последние годы.

Анастасия Радул, главный режиссер театра «Люди-Игры»: — Я знаю об этом деле только от друзей. Задевает то, что любого невиновного человека без причины могут задержать и повесить на него обвинение и срок в тюрьме. Это не может не задеть. Я люблю нашу страну, а такие ситуации заставляют думать о других странах. Очень страшно, когда все молчат, когда тишина, будто все нормально. То, что звезды начали вступаться, это говорит в первую очередь об их гуманизме и неравнодушии. Думаю, такие их действия — это продолжение резонанса еще с дела Кирилла Серебренникова.

Алексей Замко, актер: — Я присоединяюсь к общему голосу протеста против этого беззакония. Я очень люблю свою родину, я горжусь ею, но чья-то злая воля делает так, что вместе с любовью в моем сердце поселяется страх. Они добились своей цели, потому что абсолютно понятно, для чего это все делается. И как можно так откровенно, так цинично совершать такие поступки. Я нахожусь далеко от этого, но и 50 секунд этого видео достаточно, чтобы почувствовать этот ужас.

Богдан Медведь, актер Одного театра: — Хочется начать с фразы «вопиющий и беспрецедентный случай беспредела», но понимаю, что подобные случаи сейчас, к сожалению, далеко не редкость. И становится тяжелее подбирать слова. Как об актере о Павле Устинове я не слышал до появления всевозможных акций в его поддержку в соцсетях, однако, ознакомившись с материалами дела в открытом доступе, становится ясно (мне и, думаю, всем остальным), что парня поколотили и упекли на 3,5 года совершенно безосновательно.