«Мы в опасности, все до одного». Краснодарские актеры и режиссеры о деле Павла Устинова

View this post on Instagram

‍♂️ Более абсурдную ситуацию днём с огнём не найти. Глядя на видео задержания и зная приговор, складывается ощущение, что у слова справедливость поменялось содержание. Россияне, мы в опасности, все до одного! Помолимся за освобождение моего коллеги, актёра @ustinovpaul • #справедливостьвосторжествует #свободупавлуустинову #ямыпавелустинов