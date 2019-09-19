«Мы в опасности, все до одного». Краснодарские актеры и режиссеры о деле Павла Устинова
После московских акций солидарности в поддержку задержанного по «московскому делу» актера Павла Устинова Юга.ру пообщались с краснодарскими театральными артистами и режиссерами об этой ситуации и правосудии в России.
Что вообще происходит? 16 сентября 24-летнего Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Дело в том, что 3 августа Павла задержали в Москве за участие в несогласованной акции протеста против несправедливости на выборах в Мосгордуму (сам Павел отрицает это и говорит, что просто стоял и ожидал друга). Момент захвата Устинова четырьмя росгвардейцами попал на видео — судя по кадрам, он не совершал насильственных действий, однако потерпевший настаивает на противоположном.
Многие артисты — Сергей Безруков, Константин Райкин, Максим Галкин, Сергей Лазарев и другие, а позже сообщества преподавателей, священников, литераторов, сотрудников сферы информационных технологий, врачей публично поддержали Павла и потребовали его отпустить. После этого мы решили узнать мнение артистов из Краснодара и понять, насколько они согласны с цеховой солидарностью.
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Михаил Хмыз, актер Одного театра:
— Все очень просто: такого быть не должно. Я несколько раз посмотрел это видео с задержанием Павла, и там очевидно, что ничего не было. Человек просто стоял, ждал другого человека, и его просто задержали. И мне непонятно, по каким причинам вообще хотят посадить. Это хорошо, что актеры и режиссеры из Москвы сплотились и делают репосты, совершают пикеты. Что мы можем сделать здесь, в Краснодаре? Я думаю, тоже репосты — надо освещать эту информацию, чтобы она не прошла мимо. Я просто хочу идти по улице и считать, что при встрече с полицейским останусь в безопасности, а не то, что мне в портфель подбросят какой-нибудь кокаин и посадят, как это было с Иваном Голуновым. Но его отстояли — так что, надеюсь, и Павла отстоим. Правосудие в России не работает. Точнее, оно работает, но не так, как мне бы хотелось.
Андрей Трегубов, краснодарский актер, шоумен и журналист:
— Эта проблема задевает всех. Не только Павла и меня. Таких, как Павел, в тюрьмах сейчас сотни... Не хочешь проблем — сиди и не высовывайся. Вопрос в другом: если он знал, что там беспорядки (а это было видно невооруженным глазом), зачем нужно было устраивать встречу с другом в этом месте? А с другой стороны — почему свободный человек в свободной стране не может назначать встречи там, где хочет? Короче, вопросов больше, чем ответов, как всегда... Судя по инстаграму Павла, политикой он совсем не интересовался. Да и актерством тоже. Закончил курсы и два года пытался наладить свой бизнес. Но то, что именно актеры вступились за него, это круто! Публичные люди смогли привлечь внимание к этой истории. Очень здорово Галкин сказал о резистентности в профессии. Если ты работаешь в силовой структуре, то вывих плеча — это всего лишь издержки твоей профессии! И здоровому мужику подавать в суд на такую мелочь с его стороны — глупо.
Арсений Фогелев, один из основателей Одного театра, актер и режиссер:
— Ситуация обидная, но я не обладаю компетенцией обсуждать решение суда. Но насколько могу сам судить по тем видео, что смотрел, — оно кажется странным. По крайней мере неплохо то, что существует резонанс — может, через Павла Устинова он поддержит и других задержанных фигурантов. В конце концов, были же тоже известные дела «Седьмой студии», Голунова... И опять же, сотрудники полиции должны понимать, что, если они бросаются на человека, может быть ответная реакция. Я за неделю до этого случая был в Москве и, выходит, так же мог быть задержан. Суды могут ошибаться, такое бывает, но для этого и существует апелляция. Я надеюсь на их человечность и разум.
18 сентября в Москве прошел ряд одиночных пикетов, а актер Александр Паль запустил петицию за освобождение Устинова. На момент публикации материала ее подписали более 137 тыс. человек. В тот же день стало известно, что в суд подали апелляцию на приговор Устинову. 19 сентября Генпрокуратура попросила заменить арест актера на подписку о невыезде.
Алексей Суханов, актер Молодежного театра:
— Ну вообще, появилось новое обстоятельство в деле [на момент беседы — Юга.ру] — подали апелляцию. Меня это радует. Я не могу заменить суд, так как не понимаю до конца всех обстоятельств и не читал дело Устинова, но я хорошо понимаю эмоцию, которая сейчас происходит вокруг, и в целом с ней согласен. Пикеты, петиции, призывы в соцсетях — это хорошо, но это всего лишь голос общества и его неравнодушие, а нужны конкретные действия каждого из нас. Например, каждый человек должен изучить закон. Если я не могу брать власть и ответственность за свою жизнь и не знаю законов — то, конечно, мною будет легко манипулировать.
Елизар Хавцев, актер Одного театра:
— Здесь нечего комментировать, все очевидно, если ссылаться на видеозаписи. Это абсурд и несправедливость. Такая ужасная ситуация может произойти абсолютно с любым человеком, вне зависимости от его политических или иных взглядов: можно просто стоять на улице и говорить по телефону с другом, а спустя мгновение на тебя нападают, избивают и уводят, а после выдвигают обвинения. Никто от этого не застрахован. Такой инцидент может произойти со мной, с моими друзьями, родственниками, коллегами. Нельзя себя обманывать или утешать, что это дело может тебя не касаться, потому что это касается каждого.
Константин Демидов, главный режиссер Краснодарского театра драмы:
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����♂️ Более абсурдную ситуацию днём с огнём не найти. Глядя на видео задержания и зная приговор, складывается ощущение, что у слова справедливость поменялось содержание. Россияне, мы в опасности, все до одного! Помолимся за освобождение моего коллеги, актёра @ustinovpaul ���� • #справедливостьвосторжествует #свободупавлуустинову #ямыпавелустинов
Богдан Галась, актер Одного театра:
— Это настолько кажется абсурдным, что даже создается впечатление, что все сделано специально, подстроено. Но эта мысль сразу же становится ложной, поскольку многие люди стоят там с плакатами, и это была, очевидно, их личная инициатива. То есть люди делают это от души, ничего не было запланировано. Конечно же, это страшно: на тебя навалились, кто-то упал неудачно на руку, а виноват ты. Это все очень сомнительно, да и непонятно зачем, как и в случае с Голуновым. Как будто испорченный телефон: кто-то кому-то сказал «надо задержать вот его», те пошли и задержали. Хорошее выступление у Дудя было на премии GQ, когда он сказал: «Давайте не будем бояться говорить». Вот люди и говорят. Если мучиться, что-нибудь обязательно получится. Я думаю, что его обязательно выпустят, а потом снимут «шишку» очередную — может, для этого все и делается. Но вообще тенденция сохраняется, правосудие сильно не изменилось за последние годы.
Анастасия Радул, главный режиссер театра «Люди-Игры»:
— Я знаю об этом деле только от друзей. Задевает то, что любого невиновного человека без причины могут задержать и повесить на него обвинение и срок в тюрьме. Это не может не задеть. Я люблю нашу страну, а такие ситуации заставляют думать о других странах. Очень страшно, когда все молчат, когда тишина, будто все нормально. То, что звезды начали вступаться, это говорит в первую очередь об их гуманизме и неравнодушии. Думаю, такие их действия — это продолжение резонанса еще с дела Кирилла Серебренникова.
Алексей Замко, актер:
— Я присоединяюсь к общему голосу протеста против этого беззакония. Я очень люблю свою родину, я горжусь ею, но чья-то злая воля делает так, что вместе с любовью в моем сердце поселяется страх. Они добились своей цели, потому что абсолютно понятно, для чего это все делается. И как можно так откровенно, так цинично совершать такие поступки. Я нахожусь далеко от этого, но и 50 секунд этого видео достаточно, чтобы почувствовать этот ужас.
Богдан Медведь, актер Одного театра:
— Хочется начать с фразы «вопиющий и беспрецедентный случай беспредела», но понимаю, что подобные случаи сейчас, к сожалению, далеко не редкость. И становится тяжелее подбирать слова. Как об актере о Павле Устинове я не слышал до появления всевозможных акций в его поддержку в соцсетях, однако, ознакомившись с материалами дела в открытом доступе, становится ясно (мне и, думаю, всем остальным), что парня поколотили и упекли на 3,5 года совершенно безосновательно.
Вся эта ситуация (не только с Павлом, есть и много других проходящих по аналогичным делам людей) задевает лично меня, даже не столько потому что я тоже являюсь частью актерского сообщества, а потому что это подрывает в принципе доверие ко всей судебной и правоохранительной системе (которого и так было не много, если честно). Здорово, что многие театральные деятели — такие, как Райкин, Безруков и другие — говорят об этом и встают на защиту обвиненного, и еще лучше, когда видно, что подобный общественный резонанс приносит свои плоды, как в случае с Иваном Голуновым, когда на защиту встала вся журналистская братия, например.
Можно сказать, что Павлу действительно повезло, что он часть такого сообщества. Благодаря шумихе уже появилось ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру. Хотя все это действительно выглядит как какая-то бездарная постановка начинающих режиссеров, сидящих в администрациях, думах, росгвардиях и пр. Хочется верить, что общими усилиями и НЕмолчанием мы можем помочь Павлу и другим осужденным. Но еще больше хочется верить, что в нашей стране суды и полиция будут играть свои настоящие роли, роли защитников граждан, роли оплотов правовой защищенности, а не выдумывать вывихнутые руки и сажать всех без разбору. А актеры будут спокойно играть свои роли на сцене.
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