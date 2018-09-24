«Сочи Парк» признали лучшим открытым парком развлечений в России

Краснодарский край

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«Сочи Парк» получил награду на ежегодном международном конкурсе «Хрустальное колесо»

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Он стал победителем в номинации «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей более 1 млн человек в год». Итоги смотра подвели на закрытии XXVIII Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха, который проходил в Сочи. 

«Жюри единственного профильного конкурса парковой отрасли в России оценивало участников по нескольким критериям. Среди них — количество, качество и безопасность аттракционов, креативность развлекательных программ, проведение социальных акций, новации сезона», — рассказали в пресс-службе парка.

«Сочи Парк» с момента своего открытия в 2014 году четыре раза подряд признавали лучшим парком развлечений в России. Он также побеждал на конкурсе «Хрустальное колесо» в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке».

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