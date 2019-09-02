«Сочи Парк» перешел на осенний режим работы

В Сочи со 2 сентября изменились тарифы на посещение и время работы первого тематического парка страны «Сочи Парка»

До 22 сентября «Сочи Парк» будет принимать гостей с 11:00 до 21:00, с 23 по 30 сентября — с 11:00 до 20:00, со 2 по 20 октября — с 11:00 до 18:00. Кроме того, в октябре появятся выходные дни.

С 23 октября по 10 ноября, в период главного тематического праздника осени, дня рождения Бабы Яги, время работы увеличат — с 11:00 до 21:00.

С 13 ноября «Сочи Парк» перейдет на прогулочный режим, когда для посещения открыты зоны для променада и несколько аттракционов. На новогодних каникулах, с 27 декабря 2019 до 8 января 2020 года, все аттракционы вновь будут принимать гостей, обновится программа мероприятий, а время работы продлят до 20:00.

Несмотря на изменения графика работы, программа шоу и представлений в сентябре останется идентичной летней, уточнили в пресс-службе «Сочи Парка».

У «Колеса Времени», нового аттракциона «Богатырски гонки» возле отеля-замка «Богатырь» и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» — свой режим без выходных, не зависящий от графика работы «Сочи Парка».

Осенние тарифы на посещение парка снизятся. Актуальная информация о времени работы, тарифах и мероприятиях — на сайте sochipark.ru.