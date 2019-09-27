В центре Краснодара закроют три улицы из-за забега
В Краснодаре 29 сентября ограничат движение транспорта на трех улицах
Забег посвятят 226-летию Краснодара. В день пероприятия с 7:00 до 13:00 отрезки трех улиц в центре города будут закрыты для проезда:
- улица Красная от Офицерской до Постовой;
- улица Буденного от Красноармейской до Рашпилевской;
- улица Шоссе Нефтяников от Офицерской до Гаврилова.
Для автомобилистов разработают схемы объезда этих участков и установят временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, в краевой столице 29 сентября состоится забег с «Высшей лигой», в котором примут участие 3,5 тыс. человек. Кроме того, в районе Главной городской площади 28 сентября ограничат движение транспорта из-за экофестиваля «Вместе ярче».
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