В центре Краснодара ограничат движение из-за экофестиваля

В субботу с 6:00 до 22:00 для проезда закроют участки дорог по улицам Красной, Буденного и Красноармейской. Также там нельзя будет парковаться. Движение ограничат на время проведения фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче2019, который начнется на Главной городской площади в 12:00.

Проезд транспорта 28 сентября ограничат на следующих участках:

по улице Красной от Длинной до Калинина;

по улице Буденного от Рашпилевской до Коммунаров;

по улице Красноармейской от Длинной до Буденного.

Для участников фестиваля организуют стоянку по улице Буденного от Коммунаров до Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации города.