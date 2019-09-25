В центре Краснодара ограничат движение из-за экофестиваля

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Главной городской площади 28 сентября ограничат движение транспорта

В субботу с 6:00 до 22:00 для проезда закроют участки дорог по улицам Красной, Буденного и Красноармейской. Также там нельзя будет парковаться. Движение ограничат на время проведения фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче2019, который начнется на Главной городской площади в 12:00. 

Проезд транспорта 28 сентября ограничат на следующих участках:

  • по улице Красной от Длинной до Калинина;
  • по улице Буденного от Рашпилевской до Коммунаров;
  • по улице Красноармейской от Длинной до Буденного.

Для участников фестиваля организуют стоянку по улице Буденного от Коммунаров до Красноармейской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вместеярче — всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии, который проводится с 2016 года. В Краснодаре на нем пройдут конкурсы рисунков и агитационных плакатов, различные выставки и классные часы. Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Автомобили Дороги Краснодар Праздники Транспорт Экология

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