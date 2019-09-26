В Краснодаре из-за забега полностью перекроют улицу Красную
В Краснодаре 29 сентября состоится забег, посвященный 226-й годовщине со дня образования города
Для забега 29 сентября перекроют всю улицу Красную: от Собора Александра Невского до монумента «Аврора». На мероприятие уже зарегистрировали участников более чем из 70 городов и 15 регионов России — от Крыма до Забайкальского края. Всего по главной улице города пробегут 3,5 тыс. человек.
Каждому зарегистрированному участнику выдадут личный стартовый пакет с нагрудным номером, электронным чипом индивидуального хронометража, фирменной футболкой и подарками от спонсоров. Кроме того, добежавшие до финиша получат памятную медаль забега. Самых быстрых наградят особыми медалями и призами.
В программе забега 3 дистанции:
- 10 км для подготовленных атлетов;
- эстафета 2×5 км для тех, кто хочет разделить забег с другом;
- детский забег на 1,6 км.
Кроме того, в этот день более 35 корпоративных команд сотрудников компаний региона поборются за «Кубок корпораций» и звание самой быстрой и самой многочисленной команды. Также для участников и гостей запланировали шоу-программу, развлекательные и спортивные площадки, мастер-классы workout, фотозоны, зоны игр для детей, полезную еду и напитки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодаре в районе Главной городской площади 28 сентября ограничат движение транспорта из-за экофестиваля «Вместе ярче».
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