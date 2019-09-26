В Краснодаре из-за забега полностью перекроют улицу Красную

Для забега 29 сентября перекроют всю улицу Красную: от Собора Александра Невского до монумента «Аврора». На мероприятие уже зарегистрировали участников более чем из 70 городов и 15 регионов России — от Крыма до Забайкальского края. Всего по главной улице города пробегут 3,5 тыс. человек.

Каждому зарегистрированному участнику выдадут личный стартовый пакет с нагрудным номером, электронным чипом индивидуального хронометража, фирменной футболкой и подарками от спонсоров. Кроме того, добежавшие до финиша получат памятную медаль забега. Самых быстрых наградят особыми медалями и призами.

В программе забега 3 дистанции:

10 км для подготовленных атлетов;

эстафета 2×5 км для тех, кто хочет разделить забег с другом;

детский забег на 1,6 км.

Кроме того, в этот день более 35 корпоративных команд сотрудников компаний региона поборются за «Кубок корпораций» и звание самой быстрой и самой многочисленной команды. Также для участников и гостей запланировали шоу-программу, развлекательные и спортивные площадки, мастер-классы workout, фотозоны, зоны игр для детей, полезную еду и напитки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.