В Адыгее пройдет чемпионат республики по рафтингу
Около 15 команд Адыгеи и Краснодарского края примут участие в чемпионате республики по рафтингу
В Майкопском районе 29 сентября состоится открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу. Соревнования посвящены Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября, а также предстоящему 5 октября Дню республики Адыгеи, сообщил порталу Юга.ру руководитель федерации рафтинга и гребного слалома Адыгеи Петр Фешин.
«Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах. Соревнования начнутся с длинной гонки на 3-4 км. Затем участники чемпионата будут соревноваться в слаломе, где им предстоит пройти около восьми ворот. А параллельный спринт мы с прошлого года заменили более усложненной дисциплиной — RX, которая включает в себя параллельный спринт и слалом», — рассказал Фешин.
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Водные трассы проложат на реке Белой в районе станицы Даховской. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 15 команд рафтов-шестерок и рафтов-четверок мужских и женских команд из Адыгеи и Краснодарского края.
По итогам соревнований жюри выберет победителей в каждой дисциплине, их наградят дипломами. Экипаж, занявший первое место в многоборье, получит кубок и ценный приз.
Адыгея ежегодно принимает соревнования по рафтингу разных уровней. Гонки проходят в разных районах республики, трассами служат горная река Белая и бассейн в горпарке Майкопа — самый большой открытый бассейн в Европе.
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