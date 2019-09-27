В Адыгее пройдет чемпионат республики по рафтингу

Около 15 команд Адыгеи и Краснодарского края примут участие в чемпионате республики по рафтингу

В Майкопском районе 29 сентября состоится открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу. Соревнования посвящены Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября, а также предстоящему 5 октября Дню республики Адыгеи, сообщил порталу Юга.ру руководитель федерации рафтинга и гребного слалома Адыгеи Петр Фешин.

«Спортсмены будут состязаться в трех дисциплинах. Соревнования начнутся с длинной гонки на 3-4 км. Затем участники чемпионата будут соревноваться в слаломе, где им предстоит пройти около восьми ворот. А параллельный спринт мы с прошлого года заменили более усложненной дисциплиной — RX, которая включает в себя параллельный спринт и слалом», — рассказал Фешин.