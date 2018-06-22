Кубок Майкопа по рафтингу пройдет в открытом бассейне

В открытом бассейне горпарка 24 июня состоится III кубок Майкопа по рафтингу

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Адыгеи и Краснодарского края.

Соревнования по рафтингу впервые в городском бассейне прошли несколько лет назад. Чаши бассейна достаточно, чтобы провести соревнования во всех предусмотренных дисциплинах: «квалификация», «параллельный спринт» и «слалом».

«Впервые будет проведена длинная гонка. Решено, что команды будут проходить 1 км по кругу бассейна», — рассказал порталу Юга.ру президент федерации рафтинга Адыгеи Петр Фешин.

В соревнованиях примут участие мужские и женские команды в классе R4 и R6. Квалификация проводится на короткой трассе длиной 300-400 м, слалом — на короткой трассе с восемью воротами. В ходе параллельного спринта старт дается одновременно двум экипажам. Заезды проводятся на выбывание, длина гонки — около 150 метров.



