В РФ общая сумма штрафов за нарушения антитабачного закона превысила 30 млн рублей
Роспотребнадзор рассказал об общей сумме штрафов за нарушение требований антитабачного закона
Должностные лица ведомства за первый квартал 2018 года привлекли 2,6 тыс. нарушителей. Общая сумма административных штрафов превысила 30 млн рублей, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, в апреле думский комитет по транспорту и строительству поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Министерство здравоохранения высказалось против этого. Курительные комнаты запретили в 2013 году одновременно со вступлением в силу запрета на курение в общественных местах.
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