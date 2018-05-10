В РФ общая сумма штрафов за нарушения антитабачного закона превысила 30 млн рублей

Роспотребнадзор рассказал об общей сумме штрафов за нарушение требований антитабачного закона

Как сообщали Юга.ру, в апреле думский комитет по транспорту и строительству поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Министерство здравоохранения высказалось против этого. Курительные комнаты запретили в 2013 году одновременно со вступлением в силу запрета на курение в общественных местах.