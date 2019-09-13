Совбез: практически все торгово-развлекательные центры на Юге России не соответствуют пожарной безопасности. Больше всего нарушений на Кубани

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 13 сентября сказал, что почти все ТРЦ на Юге России пожарно небезопасны

По словам Патрушева, проверки, которые проводили контрольно-надзорные органы, выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

«Практически каждый второй проверенный объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Наибольшее число нарушений выявлено в Краснодарском крае и Республике Крым», — заявил он на совещании в Волгограде, пишут РИА Новости.

Масштабные проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ по поручению прокуратуры начались после трагедии в кемеровском центре «Зимняя вишня». В пожаре в марте 2018 года погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

На проблемы в торгово-развлекательных центрах Кубани указывал после проверок еще год назад вице-губернатор Андрей Алексеенко. Глава краевого МЧС Александр Тарарыкин собирался обсуждать эти темы с руководителями ТРЦ.