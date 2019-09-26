В Сочи осудили председателя жилищного кооператива, который дважды продавал одни и те же квартиры

Суд установил, что с 2007 по 2012 год председатель правления жилищно-строительного кооператива «Велена» заключал с дольщиками договора о покупке квартир в Сочи на улице Пластунской. Мужчина не планировал выполнять свои обязательства и передавать недвижимость в собственность покупателей, поэтому дважды продавал одни и те же квартиры разным людям. Ущерб от его действий превысил 56 млн рублей.