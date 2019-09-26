В Сочи осудили председателя жилищного кооператива, который дважды продавал одни и те же квартиры
В Сочи 25 сентября суд вынес приговор председателю жилищно-строительного кооператива «Велена» за хищение денег дольщиков
Суд установил, что с 2007 по 2012 год председатель правления жилищно-строительного кооператива «Велена» заключал с дольщиками договора о покупке квартир в Сочи на улице Пластунской. Мужчина не планировал выполнять свои обязательства и передавать недвижимость в собственность покупателей, поэтому дважды продавал одни и те же квартиры разным людям. Ущерб от его действий превысил 56 млн рублей.
Краснодарский краевой суд 25 сентября признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, накануне в Сочи завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пайщиков жилищно-строительного кооператива. Руководители ЖСК похитили у 11 потерпевших — жителей разных регионов России — более 19 млн рублей.
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