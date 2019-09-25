В Сочи двух руководителей строительной компании обвинили в обмане пайщиков на 19 млн рублей

Краснодарский край

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В Сочи в сентябре завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пайщиков жилищно-строительного кооператива

Установлено, что два руководителя жилищно-строительного кооператива, 37 и 56 лет, не имея разрешения на строительство, в период с 2014 по 2016 год привлекали деньги жителей разных регионов России под видом участия в возведении многоквартирного дома в центре курорта.

Злоумышленники не выполнили свои обязательства по предоставлению квартир пайщикам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Таким образом они похитили у 11 потерпевших более 19 млн рублей.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). На период предварительного следствия обвиняемые находились под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

В Сочи нередки случаи, когда мошенники забирали деньги граждан, которые вкладывались в строительство жилья. Например, в июле четверых жителей Сочи обвинили в обмане дольщиков из разных регионов на 60 млн рублей.

Мошенничество Недвижимость Сочи Строительство

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