Илон Маск оценил ставропольские «Жигули», которые едут задом наперед

Изобретатель Илон Маск 13 февраля прокомментировал историю со ставропольскими «Жигулями», которые ехали задом наперед

Ролик с машиной главе компании SpaceX прислал в твиттере официальный аккаунт телеканала НТВ, спросив у изобретателя: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Напомним, перевернутые «Жигули» создал 18-летний Сергей Артюшенко из Невинномысска. Он купил машину специально для эксперимента, но стоило ему выехать на дороги Ставрополя, как им заинтересовалась полиция.

Юноша внес изменения в конструкцию автомобиля и ездил без страховки — за это и за движение задним ходом на перекрестке на него составили три административных протокола. Молодой человек решил отправить машину на утилизацию.