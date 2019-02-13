Илон Маск оценил ставропольские «Жигули», которые едут задом наперед
Изобретатель Илон Маск 13 февраля прокомментировал историю со ставропольскими «Жигулями», которые ехали задом наперед
Ролик с машиной главе компании SpaceX прислал в твиттере официальный аккаунт телеканала НТВ, спросив у изобретателя: «Как тебе такое, Илон Маск?».
хаха офигенно— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2019
Напомним, перевернутые «Жигули» создал 18-летний Сергей Артюшенко из Невинномысска. Он купил машину специально для эксперимента, но стоило ему выехать на дороги Ставрополя, как им заинтересовалась полиция.
Юноша внес изменения в конструкцию автомобиля и ездил без страховки — за это и за движение задним ходом на перекрестке на него составили три административных протокола. Молодой человек решил отправить машину на утилизацию.
Как сообщали Юга.ру, 6 февраля Илон Маск отправил в космос ракету Falcon Heavy со своим электрокаром Tesla. За руль красного спорткара посадили манекен в скафандре SpaceX.
Во время старта ракеты звучала песня Дэвида Боуи — Life on Mars, также в машине должна играть Space Oddity. В салон автомобиля положили книгу Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», полотенце и табличку с надписью Don’t Panic.
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