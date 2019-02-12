«Делать было нечего, была "Жига"». Житель Невинномысска переделал «Жигули», чтобы они ездили задом наперед

В сеть попало видео с необычным автомобилем «Жигули», который переделал житель Невинномысска

Видео с машиной, которая ехала задом наперед по улицам Ставрополя, появилось 10 февраля. Водитель машины рассказал автору видео, что «делать было нечего, была "Жига"».

Водителя зовут Сергей Артюшенко. Он рассказал каналу «360» , что купил машину специально для эксперимента за 16 тыс. рублей. Еще год назад у него возникла идея перевернуть автомобиль, но сначала он хотел только переварить крылья и поменять фары местами. Доделать машину он смог за два дня, а дополнительные расходы на материалы не превысили 300 тыс. рублей.

Машиной Сергея Артюшенко заинтересовалась полиция. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что 18-летний житель Невинномысска ездил по улицам Ставрополя «создавая аварийно опасные ситуации и вводя в заблуждение непредсказуемостью дальнейших маневров участников дорожного движения».

По версии ГИБДД, юноша внес несанкционированные изменения в конструкцию автомобиля и выехал на дорогу вопреки закону. На Артюшенко составили три административных материала — за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса и несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.