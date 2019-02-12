«Делать было нечего, была "Жига"». Житель Невинномысска переделал «Жигули», чтобы они ездили задом наперед
В сеть попало видео с необычным автомобилем «Жигули», который переделал житель Невинномысска
Видео с машиной, которая ехала задом наперед по улицам Ставрополя, появилось 10 февраля. Водитель машины рассказал автору видео, что «делать было нечего, была "Жига"».
Водителя зовут Сергей Артюшенко. Он рассказал каналу «360», что купил машину специально для эксперимента за 16 тыс. рублей. Еще год назад у него возникла идея перевернуть автомобиль, но сначала он хотел только переварить крылья и поменять фары местами. Доделать машину он смог за два дня, а дополнительные расходы на материалы не превысили 300 тыс. рублей.
Машиной Сергея Артюшенко заинтересовалась полиция. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что 18-летний житель Невинномысска ездил по улицам Ставрополя «создавая аварийно опасные ситуации и вводя в заблуждение непредсказуемостью дальнейших маневров участников дорожного движения».
По версии ГИБДД, юноша внес несанкционированные изменения в конструкцию автомобиля и выехал на дорогу вопреки закону. На Артюшенко составили три административных материала — за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса и несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.
Машину направили в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД для аннулирования регистрации — выехать на ней еще раз можно было только после отмены всех изменений. Эвакуатор отвез «Жигули» к месту ремонта.
Артюшенко рассказал журналистам, что сдаст автомобиль на утилизацию.
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