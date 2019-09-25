Легкомоторный самолет исчез в Ставропольском крае

Самолет пропал в окрестностях хутора Шести. Сообщение об этом поступило в МЧС Ставрополья 7:45, пишет ТАСС.

Предположительно самолет мог упасть в Предгорном районе. Оперативные службы и власти края проверяют эту информацию. Пока данные не подтверждаются и не опровергаются, рассказали ТАСС в администрации Предгорного района.

Территорию обследуют пожарные и спасатели. Специалисты проверили большой участок, но судно не нашли. Информация о каком-либо происшествии пока не поступала. Все легкомоторные самолеты находятся на месте на аэродромах Кисловодска и станицы Незлобной, уточнили в администрации.