Легкомоторный самолет исчез в Ставропольском крае

Ставропольский край

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В Ставропольском крае ищут пропавший легкомоторный самолет, который пропал 25 сентября

Самолет пропал в окрестностях хутора Шести. Сообщение об этом поступило в МЧС Ставрополья 7:45, пишет ТАСС.

Предположительно самолет мог упасть в Предгорном районе. Оперативные службы и власти края проверяют эту информацию. Пока данные не подтверждаются и не опровергаются, рассказали ТАСС в администрации Предгорного района.

Территорию обследуют пожарные и спасатели. Специалисты проверили большой участок, но судно не нашли. Информация о каком-либо происшествии пока не поступала. Все легкомоторные самолеты находятся на месте на аэродромах Кисловодска и станицы Незлобной, уточнили в администрации.

Юга.ру не раз писали о ЧП с легкомоторными самолетами в Ставропольском крае. Так, 1 апреля 2018 года недалеко от Изобильного легкомоторный самолет повредил крылья во время вынужденной посадки в поле. Через месяц сельскохозяйственный самолет оборвал провода линии электропередачи села Кианкиз.

Авиакатастрофы Авиация МЧС

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