На Ставрополье легкомоторный самолет повредил крылья во время вынужденной посадки в поле

В Ставропольском крае 1 апреля совершил внеплановую посадку легкомоторный самолет

В 14:40 поступило сообщение о том, что у автодороги Ставрополь — Изобильный легкомоторный самолет совершил посадку в поле. В результате этого он повредил крылья.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали сотрудники полиции, а также шесть человек и две единицы техники от МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает ТАСС.