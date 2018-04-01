На Ставрополье легкомоторный самолет повредил крылья во время вынужденной посадки в поле

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 1 апреля совершил внеплановую посадку легкомоторный самолет

В 14:40 поступило сообщение о том, что у автодороги Ставрополь — Изобильный легкомоторный самолет совершил посадку в поле. В результате этого он повредил крылья.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали сотрудники  полиции, а также шесть человек и две единицы техники от МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает ТАСС.

Авиация Ставрополь
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