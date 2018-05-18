На Ставрополье сельскохозяйственный самолет зацепился за высоковольтные провода и оставил жителей села без света

Ставропольский край

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В Ставропольском крае сельскохозяйственный самолет оборвал провода линии электропередачи

Это произошло, когда воздушное судно выполняло сельхозработы. В результате обесточенными оказались десять трансформаторных пунктов, которые подавали электроэнергию жителям села Кианкиз.

По предварительной информации, самолет повреждений не получил. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают энергетики, сообщает пресс-служба Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Авиация Ставрополь
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