В Сочи побит рекорд минимальной температуры 125-летней давности

Краснодарский край

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В Сочи обширный циклон принес 21 и 22 сентября рекордное похолодание для начала осени на курорте

«В субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 °С, по сравнению с рекордом 1894 года! Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего 7,8 °С», — сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, похолодание не повлияло на температуру морской воды. Она держится на уровне 21 °С.

«Циклон уходит на северо-восток, освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам. Температурный фон на черноморском побережье вернулся в норму», — добавили в Гидрометцентре.

24 сентября в 9:00 температура воздуха поднялась до 16,7 °С и в течение дня она достигла 20 °С.

Юга.ру писали, что в горах в окрестностях Сочи первый снег выпал 8 сентября. На выходны, 21 и 22 сентября, снег летел в Мостовском районе, а также в горах Адыгеи. Синоптики рассказали, что начало недели в Краснодарском крае будет прохладным.

Погода Сочи

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