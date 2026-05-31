Чечня и Краснодарский край вошли в топ самых некурящих регионов

  © Фото jannoon028, сайт freepik.com
В Чечне курит менее одного процента населения, на Кубани — менее пяти

31 мая «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав сообщили топ регионов, в которых проживает меньше всего курящего населения. Данные приведены за апрель 2026 года и учитывают жителей старше 18 лет.

Лидером стала Чечня — там насчитывается 0,56% курящего населения, что составляет около 8 281 человека. Второе место заняла Чукотка (1,03%, или 492 человека).

На третьем месте расположился Краснодарский край с показателем 4,26%. Если опираться на данные Росстата за 2025 год, согласно которым в регионе проживает более 5,8 млн человек, то количество курящего населения составляет около 249 тыс.

Также в топ самых некурящих субъектов вошли Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и ДНР (7,02%).

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ регионов по объему продаж водки в 2025 году.

Весь мир в одном парке
В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

