Чечня и Краснодарский край вошли в топ самых некурящих регионов
В Чечне курит менее одного процента населения, на Кубани — менее пяти
31 мая «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав сообщили топ регионов, в которых проживает меньше всего курящего населения. Данные приведены за апрель 2026 года и учитывают жителей старше 18 лет.
Лидером стала Чечня — там насчитывается 0,56% курящего населения, что составляет около 8 281 человека. Второе место заняла Чукотка (1,03%, или 492 человека).
На третьем месте расположился Краснодарский край с показателем 4,26%. Если опираться на данные Росстата за 2025 год, согласно которым в регионе проживает более 5,8 млн человек, то количество курящего населения составляет около 249 тыс.
Также в топ самых некурящих субъектов вошли Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и ДНР (7,02%).
