На Кубани начало недели будет холодным и ветреным

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае с 23 по 25 сентября

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 23 сентября будет без осадков, ветер с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха днем составит 21-23 °С. По краю в отдельных районах возможен кратковременный дождь, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Днем воздух прогреется до 23 °С. На Черноморском побережье осадков не ожидается.

В Краснодарском крае 24-25 сентября без осадков, порывы ветра до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 7-12 °С, при прояснении — 4-9 °С. Днем воздух прогреется до 19-24 °С. На Черноморском побережье также без осадков. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра местами могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 °С, днем — 19-24 °С, по югу — до 28 °С.

Температура морской воды в Черном и Азовском морях 23 сентября: Сочи, Геленджик, Туапсе — 24 °С, Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск — 18-19 °С, Анапа — 21 °С, Новороссийск — 23 °С.