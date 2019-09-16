«ЮгСтройИнвест» устроил турнир по мини-футболу в Краснодаре

Мероприятие приурочили к 226-летию Краснодара. Турнир посетил заместитель главы города Алексей Удовенко, а также начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников. После церемонии торжественного открытия, начались отборочные игры. В общей сложности на игровых полях сошлись более 350 спортсменов.

Для гостей и участников подготовили развлекательную программу, а также организовали автограф-сессию с легендой кубанского футбола Виталием Калешиным. Командам-победителям вручили грамоты, кубки и заслуженные призы. Общий призовой фонд турнира составил 200 тыс. рублей.

«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" и лично генеральный директор Юрий Иванов всегда поддерживали спортивные начинания, а потому проводить мероприятия такого формата — для нас привычное дело. В своих микрорайонах мы продумываем для жителей всю инфраструктуру, в том числе спортивную. Мы считаем, что спорт — это залог здоровья наших жителей, наших детей, а значит, и нашего будущего», — рассказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.