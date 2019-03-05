«ЮгСтройИнвест» стал лауреатом конкурса «Национальный знак качества»

Группу компаний «ЮгСтройИнвест» в марте удостоили Национального знака качества

Лауреатов отобрали с помощью анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках. Также эксперты использовали результаты опросов общественного мнения, которые прошли в городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, рассказали в пресс-службе ГК «ЮгСтройИнвест».

Учредителем конкурса «Национальный знак качества» является НИИ социальной статистики, расположенный в Санкт-Петербурге и специализирующийся на социологических и маркетинговых исследованиях.

За 15 лет работы на строительном рынке Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию свыше 3 млн кв. метров жилья. В квартирах от ЮСИ живут более 146 тыс. человек. Компания возвела девять детских садов и две школы, а также строит микрорайоны «Панорама» и «Губернский» в Краснодаре.

В 2018 году компания заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья в эксплуатацию.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года ГК «ЮгСтройИнвест» по результатам гражданского и государственного контроля получила две награды «Надежный застройщик России».