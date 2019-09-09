Пять человек погибли в ДТП с пасечником на Кубани

Краснодарский край

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В Отрадненском районе в ночь на 9 сентября произошла автомобильная авария. Есть жертвы

ДТП случилось около полуночи. Возле станицы Спокойной на встречке столкнулись легковые машины Honda и Mazda, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

Глава Спокойненского сельского поселения Игорь Егоров рассказал, что в аварии погибли пять человек, которые ехали в обоих автомобилях.

«В одном — четверо погибших, во втором — один, медовик. Пасеку тянул и погиб. Как раз ночью вез, чтобы пчелы не летали. Лоб в лоб сошлись», — цитирует Егорова РИА «Новости».

На месте ДТП работают полицейские, добавил глава поселения.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД порталу Юга.ру сообщили, что аварией занимается ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В пресс-службе МВД Кубани сказали, что не комментируют происшествие.

ДТП Отрадненский район смерть

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