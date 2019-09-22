Женщина погибла и еще четверо человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Динском районе

ДТП случилось около 19:15 недалеко от станицы Васюринской. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами Kia и Chevrolet.

В результате аварии погибла 33-летняя женщина-водитель Kia. В этой машине с ней ехали дети 8 и 11 лет. Их доставили в больницу с травмами. Водителей двух других машин тоже госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.