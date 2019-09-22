Женщина погибла и еще четверо человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Динском районе
В Динском районе 21 сентября произошла массовая авария, в которой погибла женщина
ДТП случилось около 19:15 недалеко от станицы Васюринской. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами Kia и Chevrolet.
В результате аварии погибла 33-летняя женщина-водитель Kia. В этой машине с ней ехали дети 8 и 11 лет. Их доставили в больницу с травмами. Водителей двух других машин тоже госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Ищем очевидцев аварии,произошедшей 21.09 на трассе Краснодар-Усть Лабинск ~в 18:50,в которой погибла молодая девушка и пострадали дети. Мерседес Е класса класса двигался со стороны Усть-Лабинска и начал объезжать пластмассовые флажки ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ, расположенные на разлелителе полос,тем самым врезается в KIA(в которой погибла девушка и пострадали дети(открытые переломы)) , а также задевает Toyota Camry. Пожалуйста,выложите эту публикацию к себе в профиль,историю,покажите тёте,дяде,маме,папе,и всем,кто возможно находился в это время на этой трассе.����Виноватый в ДТП должен быть наказан.БОльшая информация,по поводу пострадавших мне не известна. Если у кого-то есть запись с видеорегистратора,можете отправлять её мне в директ или в WhatsApp по номеру 8-918-211-92-83. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Не будьте равнодушными. #дтпкраснодар #дтпустьлабинск @dtpkrd @krddtp @chp_krd @chpkrd @dtpustlab.
Напомним еще о нескоких крупных авариях. В Майкопе утром 16 сентября произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В этой аварии погибших и пострадавших не было. А в Отрадненском районе в ночь на 9 сентября на встречке столкнулись легковые машины Honda и Mazda. В аварии погибли пять человек, которые ехали в обоих автомобилях.
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