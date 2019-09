Женщина погибла и еще четверо человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Динском районе

View this post on Instagram

Ищем очевидцев аварии,произошедшей 21.09 на трассе Краснодар-Усть Лабинск ~в 18:50,в которой погибла молодая девушка и пострадали дети. Мерседес Е класса класса двигался со стороны Усть-Лабинска и начал объезжать пластмассовые флажки ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ, расположенные на разлелителе полос,тем самым врезается в KIA(в которой погибла девушка и пострадали дети(открытые переломы)) , а также задевает Toyota Camry. Пожалуйста,выложите эту публикацию к себе в профиль,историю,покажите тёте,дяде,маме,папе,и всем,кто возможно находился в это время на этой трассе.Виноватый в ДТП должен быть наказан.БОльшая информация,по поводу пострадавших мне не известна. Если у кого-то есть запись с видеорегистратора,можете отправлять её мне в директ или в WhatsApp по номеру 8-918-211-92-83. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Не будьте равнодушными. #дтпкраснодар #дтпустьлабинск @dtpkrd @krddtp @chp_krd @chpkrd @dtpustlab.