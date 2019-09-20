В Новороссийске семилетний мальчик несколько дней просидел дома один взаперти

Полиция Новороссийска проводит проверку после того, как ребенок несколько дней сидел дома взаперти

В отдел полиции Восточного района Новороссийска в сентябре позвонили из школы и сообщили, что семилетний ребенок уже несколько дней не ходит на занятия. Сотрудники МВД выехали домой к мальчику и установили, что он находится дома за закрытой дверью. Полицейские вскрыли замок. Оказалось, что школьник уже несколько дней сидит дома один. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По данному факту полиция проводит проверку и решает вопрос о привлечении родителей к ответственности, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Лабинске и Кропоткине дети оказались запертыми дома. Спасатели помогли открыть двери и отдали детей родственникам.