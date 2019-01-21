В Туапсинском районе трехлетняя девочка заперлась в квартире. Спасатели взломали дверь, чтобы вызволить ее
Краснодарский край Оксана Васильченко
В поселке Тюменском Туапсинского района 21 января спасатели вызволили из квартиры трехлетнюю девочку, которая заперлась, пока бабушка ушла к соседке
Женщина ушла к соседке и оставила внучку одну. Девочка закрыла дверь изнутри квартиры на щеколду, испугалась и начала плакать. Сначала пенсионерка пыталась объяснить ребенку, как открыть дверь, но девочка растерялась и ничего не смогла сделать. После этого женщина вызвала спасателей.
Специалисты с помощью болгарки срезали петли у двери и открыли квартиру, рассказала пресс-служба «Кубань-СПАС».
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