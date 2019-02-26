На Кубани спасатели освободили двух детей, которые оказались запертыми дома

Краснодарский край

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Спасатели 25 февраля освободили из запертых домов несовершеннолетних в Лабинске и Кропоткине

Первый случай произошел в Лабинске. Четырехлетний мальчик остался один в закрытом доме. Дверь захлопнулась, когда бабушка ребенка вышла на улицу. Спасатели специальным инструментом открыли дверь и освободили ребенка, который испугался и сильно плакал, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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В многоэтажном доме в Кропоткине семилетний мальчик также остался один в запертой квартире. Его дедушка не мог достучаться и дозвониться до внука и вызвал спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» открыли дверь. Оказалось, что ребенок спал.

Как сообщали Юга.ру, 3 декабря 2018 года в Приморско-Ахтарске сотрудники «Кубань-СПАС» спасли енота, который застрял на льдине в Азовском море.

Гулькевичский район Дети Кубань-СПАС Лабинский район
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