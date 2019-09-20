Власти Чечни решили переименовать Сунженский район после установления границы с Ингушетией

Власти Чечни планируют переименовать Сунженский район в Серноводский после соглашения о границе с Ингушетией

Зачем хотят переименовать район? В администрации Сунженского района Чечни его переименование назвали назревшей необходимостью. Сейчас на географической карте существуют два Сунженских района: один в Чечне, другой, сопредельный — в Ингушетии. Это вызывает путаницу. Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов пояснил, что переименование района будет логичным продолжением соглашения об установлении границ с Ингушетией. «Одинаковые названия на Северном Кавказе случаются. Например, есть два Ногайских района. Один в Дагестане, другой — в Карачаево-Черкесии. Далеко друг от друга. Но два соседних района с одним и тем же названием создают проблемы», — сказал ученый.

История установления границы между Чечней и Ингушетией. После распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году граница не была четко установлена. Границу между Ингушетией и Чечней закрепили в сентябре 2018 года — главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение. Жители Ингушетии не согласились с таким решением и стали проводить протесты. В марте митинг в Магасе продолжался два дня, на него вышли около 10 тыс. человек. Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней подписали спонтанно. В январе-марте 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра полностью внесла в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах между Ингушетией и Чеченей на территории обеих республик.

Как установление границы повлияло на принятие решения о переименовании? Власти чеченского Сунженского района считают, что вопрос о переименовании оставался открытым с начала 90-х годов. Территория района находилась находилась в юрисдикции обеих республик. «26 сентября 2018 года было подписано соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Таким образом, было проведено четкое разграничение территорий между республиками, и Сунженский район Чечни стал полноценным административно-территориальным образованием. Однако исходя из того, что [рядом] расположились два административно-территориальных образования Чеченской Республики и Республики Ингушетия с одинаковым наименованием имеются определенные затруднения среди населения», — цитирует 20 сентября главу Сунженского района Чечни Али Нагаева «Кавказский узел». Сотрудник аппарата чеченского парламента рассказал изданию, что совет депутатов чеченского Сунженского района внес предложение о переименовании в повестку ближайшего пленарного заседания. Предложение подписал глава Сунженского района Чечни.