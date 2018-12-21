В Краснодаре решили построить школу для одаренных детей
В Краснодаре в 2020 году планируют начать строительство школы для одаренных детей на 1,1 тыс. мест
Об этом сообщили 21 декабря на совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что под такую школу определен участок в 12 га. Кроме здания школы, предусмотрено строительство спортивного комплекса и интерната на 600 мест.
Проект школы планируют разработать в 2019 году, а в 2020-м собираются приступить к строительству учреждения.
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По словам главы Кубани, детей будут принимать в школу на конкурсной основе. Кандидаты будут сдавать вступительные экзамены, по такому же принципу определят и педагогов. Шефство над школой возьмет Кубанский государственный университет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в августе 2017 года власти Кубани сообщили, что в Краснодаре планируют построить спортивный интернат для одаренных детей.
В Адыгее в 2019 году собираются построить региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки.
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