В Краснодаре решили построить школу для одаренных детей

В Краснодаре в 2020 году планируют начать строительство школы для одаренных детей на 1,1 тыс. мест

Об этом сообщили 21 декабря на совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что под такую школу определен участок в 12 га. Кроме здания школы, предусмотрено строительство спортивного комплекса и интерната на 600 мест.

Проект школы планируют разработать в 2019 году, а в 2020-м собираются приступить к строительству учреждения.