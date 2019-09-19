На Кубани у мужчины нашли 2 тонны контрафактного алкоголя

В Темрюкском районе против мужчины возбудили уголовное дело за незаконный сбыт контрафактного алкоголя

Сотрудники ФСБ 10 июля обнаружили, что 32-летний мужчина незаконно продает фальсифицированный алкоголь в одном из домов станицы Старотитаровской. Во время оперативно-разыскных мероприятий местный житель сбыл спиртное с этикетками «Лезгинка» и «Кизляр». Продукцию исследовали и установили, что это спиртосодержащая жидкость с наличием токсичных микропримесей, а также веществ (гексанол, фенилалкоголь, бензальдегид).

Следствие провело обыски в доме мужчины и его родственников и изъяло более 2 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе более тысячи литров этилового спирта. Алкоголь отправили на экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также другие эпизоды незаконной деятельности подозреваемого, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.