На Симферопольском бульваре в Краснодаре высадят около 100 деревьев и сделают велодорожку

В Краснодаре в июле приступили к благоустройству Симферопольского бульвара в Комсомольском микрорайоне

Он расположен на улице Симферопольской на участке от Сормовской до Уральской. Его длина составляет 600 метров. Там полностью обновят покрытие и бордюры, установят 20 новых лавочек, сделают велодорожку. Работы планируют завершить в конце июля.

Ранее на бульваре убрали гаражи и аварийные деревья, завезли чернозем. Планируется, что осенью там высадят около 100 новых деревьев. Это каштаны, катальпы и хвойники. Также обустроят газоны. Благоустройство выполнят за счет городского бюджета. Большую часть денег выделят по депутатской программе выполнения наказов избирателей, сообщили 2 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

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