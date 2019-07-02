На Симферопольском бульваре в Краснодаре высадят около 100 деревьев и сделают велодорожку

Краснодарский край

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В Краснодаре в июле приступили к благоустройству Симферопольского бульвара в Комсомольском микрорайоне

Он расположен на улице Симферопольской на участке от Сормовской до Уральской. Его длина составляет 600 метров. Там полностью обновят покрытие и бордюры, установят 20 новых лавочек, сделают велодорожку. Работы планируют завершить в конце июля.

Ранее на бульваре убрали гаражи и аварийные деревья, завезли чернозем. Планируется, что осенью там высадят около 100 новых деревьев. Это каштаны, катальпы и хвойники. Также обустроят газоны.

Благоустройство выполнят за счет городского бюджета. Большую часть денег выделят по депутатской программе выполнения наказов избирателей, сообщили 2 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в июне власти Краснодара рассказали, как в 2019 году собираются благоустроить четыре сквера и два бульвара. Рабочие начали благоустраивать территорию в сквере Пограничников, в котором планируют установить садовые диваны. 

В Пашковском микрорайоне уже приступили к благоустройству Студенческого сквера. На благоустройство участка площадью 1,1 га планируют потратить 55 млн рублей.

Также работы по благоустройству начали на Гагаринском бульваре, в скверах «Фестивальном» и «Майском».

Благоустройство Краснодар Парки
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