На Кубани машина перевернулась и упала в кювет

Авария случилась около 5:00 на 233-м км трассы Краснодар — Ейск в направлении поселка Широчанка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого он вылетел с дороги в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП мужчина получил множественные травмы. Он скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.