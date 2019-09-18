На Кубани машина перевернулась и упала в кювет

Краснодарский край

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В Ейском районе 17 сентября произошло ДТП, в котором погиб 41‑летний мужчина

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Авария случилась около 5:00 на 233-м км трассы Краснодар — Ейск в направлении поселка Широчанка. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого он вылетел с дороги в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП мужчина получил множественные травмы. Он скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще один случай, когда машина опрокинулась в кювет, произошел в июне в Адыгее. Пьяный парень угнал автомобиль и перевернулся на нем.

ГИБДД ДТП Ейский район смерть

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