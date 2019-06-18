Житель Адыгеи угнал автомобиль и перевернулся на нем в кювет

В Адыгее 17 июня пьяный парень угнал машину и перевернулся на ней в кювет

В пресс-службе МВД по Адыгее рассказали, что 59-летний владелец отечественного автомобиля оставил его возле дома с ключами в замке зажигания, что и привлекло угонщика. Ранее судимый пьяный 21-летний житель Тахтамукайского района проходил мимо, заметил ключи в замке и решил покататься. Однако молодой человек не справился с управлением, перевернулся и съехал в кювет.

«21-летний ранее судимый местный житель в состоянии опьянения, проходя мимо машины, заметил ключи в замке и решил покататься, угнав легковушку. Вскоре на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП, произошедшем на этом автомобиле», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Против парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас эксперты устанавливают ущерб.