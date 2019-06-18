Житель Адыгеи угнал автомобиль и перевернулся на нем в кювет
В Адыгее 17 июня пьяный парень угнал машину и перевернулся на ней в кювет
В пресс-службе МВД по Адыгее рассказали, что 59-летний владелец отечественного автомобиля оставил его возле дома с ключами в замке зажигания, что и привлекло угонщика. Ранее судимый пьяный 21-летний житель Тахтамукайского района проходил мимо, заметил ключи в замке и решил покататься. Однако молодой человек не справился с управлением, перевернулся и съехал в кювет.
«21-летний ранее судимый местный житель в состоянии опьянения, проходя мимо машины, заметил ключи в замке и решил покататься, угнав легковушку. Вскоре на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП, произошедшем на этом автомобиле», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Против парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас эксперты устанавливают ущерб.
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