На Кубани грузовик сбил несколько деревьев и перевернулся
В Туапсинском районе ночью 7 апреля грузовик снес деревья и перевернулся
Авария произошла возле поселка Молдовановка. По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso Canter не справился с управлением, съехал на обочину и протаранил несколько деревьев. После этого большегруз перевернулся.
Спасатели «Кубань-СПАС» отключили аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание. После этого водителя передали скорой помощи, он получил серьезную травму головы и находился в полубессознательном состоянии. Специалисты также распилили и убрали дерево, которое после ДТП перекрыло дорогу, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре вечером 7 апреля на перекрестке улиц Карла Маркса и Головатого произошло ДТП, после которого перевернулась машина каршеринга.
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