Крупный пожар на складах в Новороссийске потушили
В Новороссийске 17 сентября потушили пожар на складах строительных материалов
Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило спасателям в 14:09. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия и установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов рассказал, что огонь не успел перекинуться на жилые дома. Пламя локализовали на площади 1 тыс. кв. метров.
В 21:18 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. Частично повреждена крыша жилого дома. К месту происшествия приехали представители Роспотребнадзора, чтобы определить предельно допустимые концентрации в воздухе, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
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