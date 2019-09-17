Крупный пожар на складах в Новороссийске потушили

Краснодарский край

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В Новороссийске 17 сентября потушили пожар на складах строительных материалов

Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило спасателям в 14:09. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия и установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов рассказал, что огонь не успел перекинуться на жилые дома. Пламя локализовали на площади 1 тыс. кв. метров.

В 21:18 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. Частично повреждена крыша жилого дома. К месту происшествия приехали представители Роспотребнадзора, чтобы определить предельно допустимые концентрации в воздухе, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В Новороссийске в сентябре произошло несколько крупных пожаров. Так, возле мемориала «Малая земля» 11 сентября горела сухая трава. А на следующий день в районе поселка Верхнебаканского произошел лесной пожар. Его тушили 18 часов.

МЧС Новороссийск Пожары

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