Лесной пожар под Новороссийском потушили через 18 часов

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском 13 сентября потушили природный пожар

Лесная подстилка загорелась 12 сентября в 12:14. Пламя распространилось на площади около 0,8 га. В 15:26 пожар локализовали.

В 23:22 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что лесная подстилка перестала гореть несколько часов назад. Однако специалисты следили за местностностью, чтобы не возникли новые очаги.

Полностью пожара ликвидировали в 6:10, добавили в пресс-службе ведомства.

В августе и сентябре произошло несколько природных пожаров. Так, 27 августа под Ростовом сгорел камыш на площади 5 га. Пламя тушили около шести часов.

28 августа добровольные пожарные сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе третьи сутки бушует природный пожар — в пойме реки Кирпили горели трава и тростник.

В Краснодаре 11 сентября горела сухая трава на площади 500 кв. метров. В этот же день в Новороссийске вспыхнула сухая трава возле мемориала «Малая земля».