Лесной пожар под Новороссийском потушили через 18 часов

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском 13 сентября потушили природный пожар

Лесная подстилка загорелась 12 сентября в 12:14. Пламя распространилось на площади около 0,8 га. В 15:26 пожар локализовали.

В 23:22 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что лесная подстилка перестала гореть несколько часов назад. Однако специалисты следили за местностностью, чтобы не возникли новые очаги. 

Полностью пожара ликвидировали в 6:10, добавили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

В августе и сентябре произошло несколько природных пожаров. Так, 27 августа под Ростовом сгорел камыш на площади 5 га. Пламя тушили около шести часов. 

28 августа добровольные пожарные сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе третьи сутки бушует природный пожар — в пойме реки Кирпили горели трава и тростник.

В Краснодаре 11 сентября горела сухая трава на площади 500 кв. метров. В этот же день в Новороссийске вспыхнула сухая трава возле мемориала «Малая земля».

МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Сочи
Лесной пожар под Новороссийском потушили через 18 часов
В Сочи приехали муфтии Северного Кавказа
В Чечне женщины попросили помощи у Кадырова, но потом им пришлось за это извиниться
В Краснодаре пройдут соревнования дворовых команд по мини-футболу
Краснодарцам проведут экскурсию по заводу с лимонадом и квасом

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале