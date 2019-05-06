Волонтеры МТС отреставрировали мемориальный комплекс «Вечная слава» в ауле Учкулан

В рамках всероссийского волонтерского проекта «Память Победы» волонтеры МТС отреставрировали в Карачаево-Черкесии мемориальный комплекс в ауле Учкулан

Мемориальный комплекс «Вечная слава воинам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне» был построен в 1980 году и увековечил имена жителей трех аулов республики — Учкулан, Хурзук и Карт-Джурт, которые сражались в рядах Советской армии за Великую Победу и не вернулись с поля боя. Всего на плитах мемориала — более тысячи имен.

В честь очередной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне волонтеры МТС в Карачаево-Черкесии включили мемориальный комплекс «Вечная слава» во всероссийский проект «Память Победы».

«Собственными силами они отреставрировали памятник, обновили слой позолоты на центральной скульптуре, заново прописали имена героев, поставили лавочки и привели в порядок территорию памятника», — рассказали в пресс-службе ПАО «МТС».