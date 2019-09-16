«Магнит» вошел в топ-5 крупных частных компаний России и снова уступил X5 Retail Group

Forbes 16 сентября опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших негосударственных компаний. Выручка «Магнита» в 2018 году составила 1 трлн 237 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем в 2017 году.

Первое место в списке пятый год подряд занимает нефтяная компания «Лукойл» с выручкой 8 трлн 36 млрд рублей. Второе место — у «Сургутнефтегаза» (1 трлн 867 млрд рублей), третьим стал ретейлер X5 Retail Group (1 трлн 533 млрд рублей), который за год потерял одну позицию. В пятерку вошла еще одна нефтяная компания — «Татнефть» (910,5 млрд рублей).

По данным Forbes, в сети «Магнит» числятся 19 тыс. 884 торговых точек по всей России — это больше, чем у ближайшего конкурента — X5 Retail Group, владеющего «Пятерочкой» и «Перекрестком» (более 15 тыс. точек). В краснодарской сети работают 297 тыс. 746 сотрудников, что также больше, чем у X5 — там трудоустроены 278 тыс. 399 человек.

«Магнит» — не единственная кубанская компания, вошедшая в список Forbes. Краснодарская «Нефтегазиндустрия», которая занимается переработкой нефтепродуктов, оказалась на 75-м месте рейтинга с выручкой в 137 млрд рублей. Нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» заработал в 2018 году 101,5 млрд рублей и занял 102-е место. Кубанский автохолдинг «СБСВ-Ключавто» расположился на 116-й строчке (90 млрд рублей), Новороссийский морской торговый порт — на 156-м месте (60 млрд рублей), «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» — 185-й (50 млрд рублей).