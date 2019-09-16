В Адыгее стали реже происходить ландшафтные пожары

Адыгея

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В Адыгее за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года

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В этом году произошло и было ликвидировано два относительно небольших лесных пожара, не причинивших ущерба лесному фонду. В отношении лиц, виновных в нарушении пожарной безопасности, возбуждено 846 административных дел, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там добавили, что вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности находятся на особом контроле руководителя республики.

В рамках взаимодействия руководства республики с ГУ МЧС по Адыгее планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее к 2023 году собираются обеспечить полное противопожарное прикрытие региона. Для этого в республике создадут шесть новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны. Они появятся в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах.

Безопасность Мурат Кумпилов МЧС Пожары

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