В Адыгее стали реже происходить ландшафтные пожары
В Адыгее за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года
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В этом году произошло и было ликвидировано два относительно небольших лесных пожара, не причинивших ущерба лесному фонду. В отношении лиц, виновных в нарушении пожарной безопасности, возбуждено 846 административных дел, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там добавили, что вопросы превентивных мер в сфере пожарной безопасности находятся на особом контроле руководителя республики.
В рамках взаимодействия руководства республики с ГУ МЧС по Адыгее планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание пожарно-спасательных частей.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее к 2023 году собираются обеспечить полное противопожарное прикрытие региона. Для этого в республике создадут шесть новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны. Они появятся в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах.
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