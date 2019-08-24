В Сочи водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 23 августа насмерть сбили пешехода

Инцидент произошел около 19 часов на пересечении улиц Дагомысской и Пластунской.

«Водитель ВАЗ-2114 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в результате наезда пешеход погиб на месте, автомобиль с места ДТП скрылся», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Через несколько часов водителя разыскали сотрудники ДПС. Им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ДТП Сочи

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