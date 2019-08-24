В Сочи водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся
В Центральном районе Сочи 23 августа насмерть сбили пешехода
Инцидент произошел около 19 часов на пересечении улиц Дагомысской и Пластунской.
«Водитель ВАЗ-2114 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в результате наезда пешеход погиб на месте, автомобиль с места ДТП скрылся», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.
Через несколько часов водителя разыскали сотрудники ДПС. Им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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