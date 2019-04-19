В Адыгее за день произошло три ДТП с пожилыми пешеходами, одна женщина погибла
В Адыгее 18 апреля произошло три автомобильных аварии, в результате которых пострадали три пожилых женщины, одна из них умерла
В Майкопе 22-летний житель Краснодарского края за рулем автомобилем ВАЗ-2115 сбил 84-летнюю жительницу города, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина скончалась в больнице.
Еще в одном аналогичном ДТП в республиканском центре пострадала 92-летняя женщина, на которую наехала машина под управлением 23-летнего жителя Красногвардейского района. Пострадавшая госпитализирована.
В Тахтамукайском районе на подъезде к трассе М4 «Дон» иномарка сбила 91-летнюю жительницу Краснодара, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина находится в больнице, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
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