Под Краснодаром произошел крупный пожар возле складов
В краснодарском поселке Индустриальном утром 12 сентября начался пожар
В 10:44 в МЧС сообщили о возгорании возле складских помещений на улице Выселковской в Индустриальном. Прибывшие на место пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Огонь распространился на площади около 1 тыс. кв. метров.
Ликвидацией пожара занимаются 55 спасателей 21 машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне вечером в Краснодаре произошел еще один крупный пожар. На пути в поселок Плодородный горела сухая трава на площади 500 кв. метров.
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