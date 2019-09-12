Под Краснодаром произошел крупный пожар возле складов

Краснодарский край

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В краснодарском поселке Индустриальном утром 12 сентября начался пожар

В 10:44 в МЧС сообщили о возгорании возле складских помещений на улице Выселковской в Индустриальном. Прибывшие на место пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Огонь распространился на площади около 1 тыс. кв. метров.

Ликвидацией пожара занимаются 55 спасателей 21 машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне вечером в Краснодаре произошел еще один крупный пожар. На пути в поселок Плодородный горела сухая трава на площади 500 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

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