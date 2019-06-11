Компания «ЕвроХим» запустила новое производство в Ленинградской области

7 июня на Петербургском экономическом форуме состоялось торжественное открытие завода «ЕвроХим» по производству аммиака в Кингисеппе

«Инновационное высокотехнологичное предприятие в Кингисеппе позволит увеличить объемы переработки природного газа в России. Новое производство более экономично по энергетике, соответствует лучшим мировым практикам экологически чистых технологий и НДТ», — подчеркнул глава Минпромторга России.

Открытие прошло в формате прямого телемоста между стендом компании «ЕвроХим» на ПМЭФ-2019 и пунктом управления предприятия «ЕвроХим-Северо-Запад» в Кингисеппе. В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Комитета по стратегии EuroChemGroupAG Андрей Мельниченко, руководители крупных российских и международных промышленных и строительных компаний.

Соглашение о строительстве предприятия было подписано во время ПМЭФ-2016, объем инвестиций в проект составил 1 млрд долларов.

Также в рамках форума прошла встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и руководителя компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко. За столом переговоров обсудили намерение «ЕвроХима» удвоить мощности предприятия в Белореченске и инвестировать в него 15 млрд рублей.

«"ЕвроХим" — наш партнер, который вносит существенный вклад в экономику не только Белореченского района, но и всего края. Поэтому мы и дальше будем поддерживать развитие предприятия», — заверил губернатор.

«Мы благодарны за содействие, за налоговые преференции. Мы планируем увеличивать мощности на Белореченском заводе. Нашу продукцию реализуем в разных концах страны, но планируем увеличивать присутствие именно на рынке региона. В рамках этого планирования начинаем задумываться над запуском следующего этапа производства на юге России», — поделился планами Андрей Мельниченко.

В интервью «Российской газете» Мельниченко рассказал, что компания планирует инвестировать 2,5 млрд долларов в запуск еще одного производственного комплекса, ориентированного на выпуск аммиака, карбамида и метанола.

Юга.ру писали о том, что в рамках большого агротура 26 марта компания «ЕвроХим» презентовала в Белореченске новые разработки в производстве минеральных удобрений.