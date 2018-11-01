«ЕвроХим» улучшил свои позиции в рейтинге Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило более благоприятный прогноз долгосрочных рейтингов компании «ЕвроХим»

Производитель минеральных удобрений «ЕвроХим», зарегистрированный в Швейцарии как EuroChem Group AG, 30 октября получил рейтинг на уровне BB. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз компании с «негативного» на «стабильный», сообщается в публикации на сайте Fitch Ratings.

Агентство отметило, что улучшенный прогноз предполагает ожидаемое снижение уровня долговой нагрузки в связи с погашением долга после периода высоких капитальных затрат, а также благоприятную конъюнктуру на рынке удобрений.

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, который на территории России работает в Краснодарском и Ставропольском краях, а также ряде других регионов страны.