«ЕвроХим» улучшил свои позиции в рейтинге Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило более благоприятный прогноз долгосрочных рейтингов компании «ЕвроХим»
Производитель минеральных удобрений «ЕвроХим», зарегистрированный в Швейцарии как EuroChem Group AG, 30 октября получил рейтинг на уровне BB. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз компании с «негативного» на «стабильный», сообщается в публикации на сайте Fitch Ratings.
Агентство отметило, что улучшенный прогноз предполагает ожидаемое снижение уровня долговой нагрузки в связи с погашением долга после периода высоких капитальных затрат, а также благоприятную конъюнктуру на рынке удобрений.
«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, который на территории России работает в Краснодарском и Ставропольском краях, а также ряде других регионов страны.
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